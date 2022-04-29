Москва, 29 апреля 2022, 08:34 — REGNUM В преддверии Дня Победы российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Трансляция этого 29 апреля велась на сайте государственной корпорации «Роскосмос».
Знамя Победы было развернуто на российском многофункциональном лабораторном модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС) в преддверии 9 Мая, во время этого события в ходе трансляции заиграл гимн России.
«Знамя Победы в открытом космосе! Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев… поздравили с наступающим Днём Победы», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что репетиции военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 3 и 4 мая на площади Куйбышева в Самаре.