Москва, , 08:34 — REGNUM В преддверии Дня Победы российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. Трансляция этого 29 апреля велась на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

Знамя Победы

Знамя Победы было развернуто на российском многофункциональном лабораторном модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС) в преддверии 9 Мая, во время этого события в ходе трансляции заиграл гимн России.

«Знамя Победы в открытом космосе! Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев… поздравили с наступающим Днём Победы», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что репетиции военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 3 и 4 мая на площади Куйбышева в Самаре.