Якутск, , 08:56 — REGNUM В Якутске 30 апреля торжественно откроют кардиоцентр. Значимое событие приурочено к празднованию 100 лет со дня образования Якутской АССР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Услуги нового учреждения здравоохранения будут доступны всем жителям республики. Больница соответствует самым высоким требованиям. В торжественном открытии примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также известные врачи со страны.

Сердечно-сосудистые заболевания — самая распространённая причина смерти людей в Якутии, потому этот объект так важен, отметили в пресс-службе правительства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, заведующий кардиохирургическим отделением Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины, доктор медицинских наук Пётр Захаров подчёркивал, что для ранней диагностики, лечения, в том числе проведения операций, требуется современное лечебное учреждение, каким станет новый республиканский кардиососудистый центр в Якутске.