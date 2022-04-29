Тункинский район, Бурятия, 29 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии полицейские организовали поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 27 апреля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Пропавший ребенок

Заявление о пропаже ребёнка поступило около полудня 28 апреля. По словам родителей, мальчик вышел из дома в селе Хужир накануне вечером с двумя собаками чёрного и рыжего окраса. Пропавшему на вид 10-12 лет, рост 140-150 см, был одет в серую толстовку, синие брюки и чёрные зимние ботинки.

«В поисках задействованы также сотрудники Росгвардии, районной администрации, местное население, волонтеры. При наличии какой-либо информации просим незамедлительно сообщить в полицию», — призвали в ведомстве.