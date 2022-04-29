Сеул, , 08:34 — REGNUM В марте 2022 года на рынке недвижимости в Южной Корее было зарегистрировано 43 179 операций купли-продажи, что на 47,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по сравнению с февралем показатель вырос на 23,8%. Между тем мартовский показатель оказался на 38,2% меньше среднего количества операций, зарегистрированных в течение последних пяти лет.

Известно, что количество сделок купли-продажи в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, сократился на 54,2%, в остальных регионах страны — на 36,8%.

В министерстве отмечают, что низкая активность связана с ужесточением ограничений на выдачу ипотечных кредитов и рост процентов по кредитам после повышения учетной ставки.