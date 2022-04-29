Тунис, 29 апреля 2022, 08:29 — REGNUM Расходы государственного бюджета Туниса увеличились на 4 млрд динаров (около $1,31 млрд) из-за экономических последствий ситуации на Украине. Об этом заявила тунисский министр промышленности, энергетики и шахт Наиля Нуира аль-Кунджи. 28 апреля сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse (TAP).

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)
Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

По ее словам, нагрузка на госбюджет возросла за счет увеличения мировых цен на нефть и минеральные удобрения, которые импортируются Тунисом из России, Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Аль-Кунджи отметила, что тунисские власти собираются заменить поставки из РФ на импорт из Алжира, Индонезии и других стран Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Главное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC) Египта объявило о том, что страна заключила с несколькими европейскими странами соглашения на закупку 350 тысяч тонн пшеницы. Такое решение объяснили нарушением поставок зерна с Украины.

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