Тунис, 29 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Расходы государственного бюджета Туниса увеличились на 4 млрд динаров (около $1,31 млрд) из-за экономических последствий ситуации на Украине. Об этом заявила тунисский министр промышленности, энергетики и шахт Наиля Нуира аль-Кунджи. 28 апреля сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse (TAP).

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По ее словам, нагрузка на госбюджет возросла за счет увеличения мировых цен на нефть и минеральные удобрения, которые импортируются Тунисом из России, Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Аль-Кунджи отметила, что тунисские власти собираются заменить поставки из РФ на импорт из Алжира, Индонезии и других стран Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Главное управление по поставкам сырьевых товаров (GASC) Египта объявило о том, что страна заключила с несколькими европейскими странами соглашения на закупку 350 тысяч тонн пшеницы. Такое решение объяснили нарушением поставок зерна с Украины.

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