Оттава, 29 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

(сс) НХЛ

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт и Картер Вераге, оформивший дубль.

«Флорида» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 122 очка. «Оттава» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 71 очком.

Таким образом, «Флорида» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ и завоевала Президентский кубок. У ближайшего преследователя, «Колорадо Эвеланш», 119 очков за один тур до конца регулярного чемпионата.