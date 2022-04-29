Асиновский район, Томская область, 29 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Томской области ликвидировали четыре лесных пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Лесной пожар

Два возгорания были потушены в лесах на территории Шегарского района, по одному — в Асиновском и Парабельском районах.

«С начала года в Томской области потушили 11 лесных пожаров, все — в первые сутки», — добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11 районах области с 29 апреля введён особый противопожарный режим.