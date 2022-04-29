Баку, 29 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Официальное объявление об окончании пандемии могут объявить осенью, если темпы распространения коронавируса не станут резко расти. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения республики Теймур Мусаев.

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«Ожидается, что при выработке коллективного иммунитета пандемию могут объявить завершённой, — сказал глава минздрава. — Если не будет скачка, то вопрос можно будет считать закрытым».

Мусаев также предположил, что прививочные кампании от COVID-19 станут сезонными.

Стоит отметить, в Азербайджане, по данным на 28 апреля, за последние сутки выявили 19 случаев заражения коронавирусом. Смертей среди пациентов с COVID-19 не было.