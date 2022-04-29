Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае жительница Перми заплатит за истязание 15-летней дочери. Решение о компенсации морального вреда вынес суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры

В суде Prokuror-kaluga.ru

Иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка был подан прокурором. Ранее суд признал женщину виновной в систематическом жестком обращении с ребёнком и приговорил к трём годам лишения свободы условно.

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора. Последовала апелляция со стороны ответчицы. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение коллег оставлено без изменения. В пользу дочери женщина должны выплатить 100 тыс. рублей.