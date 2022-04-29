Рабочий посёлок Чегдомын, Хабаровский край, 29 апреля 2022, 08:55 — REGNUM В Верхнебуреинском районе 50-летний руководитель электросетей обвиняется в причинение смерти ребёнку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
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В августе 2021 года в посёлке Чегдомын с электростолба оборвался провод. 10-летний мальчик дотронулся до провода и погиб от удара тока.
Причиной гибели ребёнка послужил ненадлежащий контроль со стороны руководителя объекта электросетей за состоянием опор линии электропередач. Обвиняемый вину в совершении преступления признал.
Уголовное дело направлено в Верхнебуреинский районный суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в Переславле-Залесском Ярославской области обнаружили тело 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».