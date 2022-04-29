Новая Ляля, Свердловская область, 29 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Жительница Новой Ляли Свердловской области потеряла более 1 млн рублей после курсов по финансовой грамотности. Женщину обманули мошенники. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Свердловчанка обратилась в полицию. Она проинформировала правоохранителей, что в феврале 2022 года проходила онлайн-курс финансовой грамотности. При этом женщина не видела лиц преподавателей, которые связывались с ней через Скайп.

Во время прохождения курса свердловчанке позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником иностранного банка. Злоумышленник сообщил, что в данном банке у женщины имеется счёт в долларах США. Однако, чтобы получить деньги, необходимо погасить кредитную задолженность.

Свердловчанку убедили сформировать заявку на вычет средств из основного счета. Таким образом женщина перевела мошенникам 1 млн 15 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.