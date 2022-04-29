Джакарта, , 08:24 — REGNUM В Индонезии 12 женщин погибли из-за оползня во время добычи золота в деревне Лимабунг на севере Суматры, сообщает CNN Indonesia.

Спасатели на месте где произошел оползень. Индонезия © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Полиция Индонезии отмечает, что несколько жителей занимались добычей золота, когда сошел оползень. Погибли 12 человек, еще 2 удалось спастись.

После инцидента находившиеся поблизости люди помогли найти жертв оползня.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что интенсивность извержения вулкана Анак Кракатау начинает ослабевать.

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