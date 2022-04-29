Джакарта, 29 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Индонезии 12 женщин погибли из-за оползня во время добычи золота в деревне Лимабунг на севере Суматры, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Спасатели на месте, где произошел оползень. Индонезия

Полиция Индонезии отмечает, что несколько жителей занимались добычей золота, когда сошел оползень. Погибли 12 человек, еще двоим удалось спастись.

После инцидента находившиеся поблизости люди помогли найти жертв оползня.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что интенсивность извержения вулкана Анак Кракатау начинает ослабевать.

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