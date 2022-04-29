Ижевск, 29 апреля 2022, 08:24 — REGNUM В Ижевске выбрали подрядчика, с которым заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Собака на поводке
Собака на поводке

Цена контракта составит 14 млн рублей, субвенция из регионального бюджета позволит провести отлов около 1,5 тыс. бездомных животных. Стоимость мероприятий на одно животное составляет 9 582 рубля. Отлов безнадзорных животных, транспортировка, временное содержание, вакцинирование, стерилизация и маркирование каждой собаки или кошки подрядчик будет проводить в течение года.

По данным главного управления ветеринарии по Удмуртии, с 1 марта текущего года стоимость расходов на одного бездомного животного по отлову, транспортировке, содержанию в приюте, возврате в прежнюю среду обитания или поиску новых владельцев выросла с 7677 до 12 660 рублей или почти на 65%.

ИА REGNUM напоминает, мэрия Оренбурга объявила аукцион по поиску нового подрядчика по отлову бродячих собак. В 2022 году стоимость отлова увеличена. На отлов, стерилизацию, чипирование и содержание одной собаки в приюте в течение 22 дней приходится 13 тыс. рублей. Объем выделенного финансирования рассчитан на 387 особей.

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