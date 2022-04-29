Ижевск, 29 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ижевске выбрали подрядчика, с которым заключен муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Собака на поводке

Цена контракта составит 14 млн рублей, субвенция из регионального бюджета позволит провести отлов около 1,5 тыс. бездомных животных. Стоимость мероприятий на одно животное составляет 9 582 рубля. Отлов безнадзорных животных, транспортировка, временное содержание, вакцинирование, стерилизация и маркирование каждой собаки или кошки подрядчик будет проводить в течение года.

По данным главного управления ветеринарии по Удмуртии, с 1 марта текущего года стоимость расходов на одного бездомного животного по отлову, транспортировке, содержанию в приюте, возврате в прежнюю среду обитания или поиску новых владельцев выросла с 7677 до 12 660 рублей или почти на 65%.

ИА REGNUM напоминает, мэрия Оренбурга объявила аукцион по поиску нового подрядчика по отлову бродячих собак. В 2022 году стоимость отлова увеличена. На отлов, стерилизацию, чипирование и содержание одной собаки в приюте в течение 22 дней приходится 13 тыс. рублей. Объем выделенного финансирования рассчитан на 387 особей.

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