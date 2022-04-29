Кишинёв, 29 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. По словам вице-премьера Молдавии Олега Серебряна, у молдавских властей нет достоверной информации о терактах в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Он заявил об этом 28 апреля в интервью телеканалу Moldova 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Об организаторах не могут знать в Кишиневе. <…> Здесь необходимо тщательное расследование, понять, кому это было выгодно, кто вовлечен. К тому же наше присутствие в (этой) зоне очень ограничено», — отметил Серебрян.

При этом ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что к серии терактов в Приднестровье якобы могут быть причастны некие внутренние силы в этой республике, однако позднее признала, что эта версия может быть неверной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ о запрете полетов беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики.