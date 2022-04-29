Вашингтон, 29 апреля 2022, 08:23 — REGNUM Соединенным Штатам не удалось подтвердить приписываемые России западными странами случаи применения химического оружия на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отвечая на вопрос, появилась ли какая-то новая информация об этих утверждениях, он заявил, что это лучше обсуждать за закрытыми дверями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уведомлен о возможных провокациях со стороны киевского режима с применением химического оружия.
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