Москва, , 08:38 — REGNUM Состав механизированной колонны 9 мая на Красной площади в Москве будет насчитывать 131 единицу техники, в небе над столицей пролетят 77 самолетов и вертолетов. Состав участников и техники опубликован в специальном мультимедийном разделе на сайте Минобороны РФ.

Парад Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

«В новом разделе опубликованы порядок прохождения пеших парадных расчетов, их состав и численность, проезда механизированной колонны и пролета авиации», — уточнили в пресс-службе министерства.

На сайте ведомства опубликована подробная схема построения 33 пеших расчетов, которые будут представлены военнослужащими всех видов и родов войск ВС РФ. Также в параде примут участие юнармейцы, представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества. Число участников парада насчитывает 11 тысяч человек.

Механизированную колонну возглавит знаменитый танк Великой Отечественной войны Т-34-85. Всего в параде задействуют 131 единицу техники. В столичном небе пролетят 77 самолетов и вертолетов — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. В том числе зрители увидят и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26. В поддержку участников специальной военной операции на Украине восемь истребителей выстроятся в виде буквы «Z» над Красной площадью.

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