Самара, 29 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Репетиции военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут 3 и 4 мая на площади Куйбышева в Самаре. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба губернатора Челябинской области Парад в Челябинске 9 мая 2017 года

Сообщается, что 7 мая пройдет генеральная репетиция парада, в которой примет участие полный состав парадных расчетов и военной техники.

Отмечается, что во время репетиций доступ на площадь Куйбышева будет ограничен. В это время с 1-й очереди набережной будут произведены холостые залпы из шести единиц 122-мм орудий Д-30.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что военный пара пройдёт на площади Куйбышева 9 мая. В 11:00 часов стартует шествие «Бессмертный полк», которое пройдет по улице Молодогвардейская до улицы Маяковского.