Благовещенск, 29 апреля 2022, 08:24 — REGNUM Должность министра финансов Приамурья добровольно покидает Вера Артемьева. В правительстве региона она проработала 30 лет, сообщило ИА Amur. Life.
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Она является пенсионеркой и увольняется по собственному желанию. О принятом решении она не жалеет и называет его осознанным, хоть и волнительным, тревожным.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в администрации Благовещенска освободилась должность первого заместителя главы города. Своё кресло покинул вице-мэр Игорь Берлинский.