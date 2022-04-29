Благовещенск, 29 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Должность министра финансов Приамурья добровольно покидает Вера Артемьева. В правительстве региона она проработала 30 лет, сообщило ИА Amur. Life.

mcmurryjulie Увольнение

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Она является пенсионеркой и увольняется по собственному желанию. О принятом решении она не жалеет и называет его осознанным, хоть и волнительным, тревожным.

«Это шаг от привычной жизни, от привычного уклада и ритма работы, от людей, с которыми не один десяток лет проработал. У меня очень хороший стабильный коллектив, который старается быть костяком и поддержкой другим министерствам правительства. Надеюсь, что эти традиции минфина продолжатся. Подросли замы, которые могут занять кресло министра. Я надеюсь, что у них тоже все получится. Я сейчас приоритет буду отдавать семье. Собираюсь уехать к сыну в Москву. Плюс состояние здоровья. Пока хочу отдохнуть», — сказала Вера Артемьева.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в администрации Благовещенска освободилась должность первого заместителя главы города. Своё кресло покинул вице-мэр Игорь Берлинский.