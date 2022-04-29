Южно-Сахалинск, 29 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. На Сахалине завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении угля. Обвинительное заключение утверждено прокурором и дело передано в Углегорский городской суд. На скамье подсудимых окажется 31 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Местный житель инициировал хищение угля с одного из разрезов угледобывающего предприятия. К краже он привлек более 30 человек, в том числе работников угольной компании.

«Предполагаемый лидер группы координировал деятельность остальных ее участников, организовывал и контролировал весь процесс противоправной деятельности: хищение угля, его транспортировку, временное хранение и последующую реализацию третьим лицам. Он предоставлял подельникам грузовой транспорт, обеспечивал беспрепятственный проезд на охраняемую территорию компании, оформлял документы для придания легального вида происхождению похищенного ископаемого топлива. Кроме того, часть незаконно полученных пород была вовлечена в иные финансовые операции для легализации», — пояснила Ирина Волк.

Всего было похищено более 21 тыс. тонн угля. Сумма ущерба превысила 55 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге обезвредили группу воров, специализировавшихся на кражах имущества из автомобилей.