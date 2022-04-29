Москва, 29 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По итогам торгов 28 апреля нефть марки Brent подорожала на 2,27%, до $107,47 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ptra Добыча нефти

Цена подросла на сообщении от Wall Street Journal, что Германия готова поддержать инициативу Евросоюза о введении эмбарго на импорт нефти из России.

Страна готова отказаться от своих возражений, если ей дадут достаточно времени, чтобы найти альтернативные источники поставок.

Рост котировок был ограничен укреплением доллара и опасениями распространения COVID-19 в Пекине.

Это вызвало опасения введения полномасштабного локдауна в городе. Длительный локдаун в Шанхае тоже не дает покоя покупателям.

Сегодня, 29 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $107,28. Покупатели смогли вернуться к сопротивлению $108.

Техническая картина для покупателей остается благоприятной. На американской сессии ожидается прорыв к $110.

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