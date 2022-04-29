Пермь, , 08:19 — REGNUM В Пермском крае в антиковидный указ внесли изменения. Документ разрешает публичные праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Разрешены массовые мероприятия, которые согласованы в установленном порядке. Напомним, в регионе до 31 мая продлён масочный режим.

Стоит отметить, что в Прикамье впервые с начала распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, празднование Дня Победы будет проходить в допандемийном формате. В Перми состоится парад, пройдёт акция «Бессмертный полк».

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