Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор семи членам организованной преступной группы за сбыт наркотиков и психотропных веществ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, среди фигурантов оказались местные жители, а также иркутяне и забайкальцы.

Нет наркотикам ElIndignado653

По данным следствия, с февраля по май 2020 года они через интернет-магазин в одном из мессенджеров продавали в республике, а также в Новосибирской области запрещённые вещества.

«Осужденные совершали закладки, за сделанную работу они получали вознаграждение путем перевода через электронные платежные системы», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний пятеро фигурантов в возрасте от 20 до 45 лет осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет в колонии строгого режима. Дело против двух оставшихся выделено в отдельное производство.