Тирасполь, 29 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Специальные военные сборы, объявленные в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), проводятся регулярно для набора желающих нести в течение трёх месяцев военую службу в качестве миротворцев, представляющих ПМР. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

MAXHO Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой

«Миротворческий контингент ПМР с момента своего создания – с 1992 года – формируется посредством призыва граждан на специальные сборы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2022 году информация о предстоящих сборах была обнародована в январе, феврале и апреле. Это плановое мероприятие, которое проводят четыре раза в год на протяжении 30 лет.

Ранее украинские СМИ стали распространять ложную информацию о начавшейся мобилизации мужчин в Приднестровье. Сообщения сопровождались копией письма минобороны ПМП от 21 апреля 2022 года о специальных сборах на 90 дней. В письме говорится о добровольности участия в сборах, но в украинских СМИ это назвали «формальностью».

Напомним, с начала недели в Приднестровье было обстреляно из гранатомётов здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также произошли два взрыва на военном аэродроме. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк». 27 апреля была стрельба возле арсенала в селе Колбасна.