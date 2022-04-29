Луганск, , 08:16 — REGNUM За последние сутки в Луганской Народной Республике получили ранения четыре мирных жителя. Об этом 29 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали, что со стороны украинских войск за сутки, 28 апреля, зафиксировано шесть обстрелов города Первомайск. Силовики применили артиллерию калибром 152 мм, выпустив 31 снаряд, а также реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов).

В Первомайске повреждены девять жилых домов, автотранспортное предприятие и рейсовый автобус. Получили ранения четыре мирных жителя.