Лондон, , 08:15 — REGNUM В Северную и Восточную Европу для участия в учениях НАТО из Великобритании будет направлено порядка 8 тысяч солдат. Об этом 29 апреля сообщает телеканал Sky News.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что развертывание контингента Британии достигнет пика с апреля по июнь нынешнего года.

«В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками, демонстрируя солидарность и силу в ходе одних из крупнейших совместных маневров со времен холодной войны», — заявил по этому поводу глава британского минобороны Бен Уоллес.

Также указывается, что кроме британских военных, на территории от Финляндии до Северной Македонии в учениях задействуют десятки танков и свыше 100 военных бронемашин Соединенного королевства.

При этом командующий сухопутными войсками Британии генерал-лейтенант Ральф Вудисс отметил, что главной целью этих маневров является «сдерживание российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО в случае их подачи.