Мазари-Шариф, Афганистан, 29 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Балх прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция Взрыв

Свидетели сообщают, что первый взрыв прогремел возле храма Равзайе-Сахи на городской автобусной остановке, где на воздух взлетел легковой автомобиль. Второй взрыв легкового автомобиля произошёл в районе Саджадие I, в десятом округе Мазари-Шарифа.

По словам источников, в результате по меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения. Должностные лица провинциальной больницы Абу Али Сины сообщили, что на данный момент в морг больницы доставлены тела девяти погибших.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Балх подтвердили факт взрывов и заявили, что в их результате девять человек погибли и 13 получили ранения.

21 апреля более 150 человек были убиты и ранены в результате кровавого нападения на мечеть Се Дукан в Мазари-Шарифе.