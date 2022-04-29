Уфа, , 08:16 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и Российской академией наук (РАН) подписал глава республики Радий Хабиров и глава РАН Александр Сергеев. Об этом 29 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Ученый за работой, пока еще Газета «Переславская неделя» / Ю. Н. Частов

«Подписали с президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и Российской академией наук», — сообщает он.

Хабиров отметил, что планируется совместная работа над реализацией научно-технического творчества молодёжи, популяризацией науки, определением перспективных направлений научных исследований по вопросам социально-экономического развития Башкирии.

Глава региона подчеркнул, что для республики развитие науки и высшей школы является одним из главных приоритетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вузы Башкирии и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве.