Москва, , 08:14 — REGNUM Россия и Иран продолжают сотрудничать в сфере продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Несмотря на новые условия, мы с Россией совместно работаем, наши усилия сконцентрированы на том, чтобы сотрудничество продолжалось в рамках соседства», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, всего против России введено 9,7 тыс. санкций. При этом против других стран, чья политика расходится с Западом — Иран, Сирия, КНДР, Мьянма, Венесуэла и Куба — введено за многие годы в общей сложности 9 тыс. 670 санкционных ограничений.

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