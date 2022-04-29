Москва, , 08:13 — REGNUM Госдума до конца весенней сессии, то есть до августа может принять закон, вводящий штрафы за импорт незарегистрированных в России, но рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарств и медизделий, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

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Авторы инициативы — правительство — обратило внимание на то, что формулировка норм, зафиксированных в КоАП, допускает ввоз в Россию, а также реализацию незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, так как организация не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия».

Существует лишь примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю, указали авторы.

В этой связи предлагается скорректировать примечание к ряду положений КоАП, таким образом будет запрещен импорт незарегистрированных в России препаратов и медизделий. При этом прописываются исключения — закон не затронет лекарств для личного применения. Речь идет об исключениях, уже предусмотренными федеральными законами «Об обращении лекарственных средств» (статья 50) и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (часть 5 статьи 38).

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Поправки и предложения по законопроекту комитет Госдумы по госстроительству принимает до 3 мая.

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