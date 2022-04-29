Москва, , 08:12 — REGNUM Торги на Мосбирже 28 апреля открылись снижением по рублевым парам. Быстрее всех падала пара евро/рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Курс евро опускался до отметки 74,35 руб. на фоне общего ослабления единой валюты на рынке Форекс. Продажи длились недолго.

С отскоком пары евро/доллар пара евро/рубль восстановилась до 75,84 руб., после чего волатильность снизилась. До закрытия торгов цена торговалась в ограниченном ценовом диапазоне на уровне 75,35 руб.

Курс доллара снижался до 71,70 руб. По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,96%, до 72,02 руб., фунт/рубль — на 1,11%, до 90,00 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,09%, до 75,37 руб.

Российский рубль игнорирует внешний фон, поскольку контроль за движением капитала обеспечивает ему защиту. Спрос на валюту сохраняется низкий из-за запрета иностранным игрокам продавать акции российских компаний без разрешения, а также сокращения импорта.

Перед длительными выходными по рублю ожидается ослабление к доллару и евро. Есть вероятность, что кто-то захочет выйти из коротких позиций, чтобы зафиксировать прибыль в последний торговый день месяца.

Поскольку спрос на иностранную валюту остается низким, то из-за дисбаланса между спросом и предложением, ожидается умеренное ослабление рубля до 73,50 руб.

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