Москва, 29 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 28 апреля открылись снижением по рублевым парам. Быстрее всех падала пара евро/рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Курс евро опускался до отметки 74,35 руб. на фоне общего ослабления единой валюты на рынке Форекс. Продажи длились недолго.

С отскоком пары евро/доллар пара евро/рубль восстановилась до 75,84 руб., после чего волатильность снизилась. До закрытия торгов цена торговалась в ограниченном ценовом диапазоне на уровне 75,35 руб.

Курс доллара снижался до 71,70 руб. По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,96%, до 72,02 руб., фунт/рубль — на 1,11%, до 90,00 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,09%, до 75,37 руб.

Российский рубль игнорирует внешний фон, поскольку контроль за движением капитала обеспечивает ему защиту. Спрос на валюту сохраняется низкий из-за запрета иностранным игрокам продавать акции российских компаний без разрешения, а также сокращения импорта.

Перед длительными выходными по рублю ожидается ослабление к доллару и евро. Есть вероятность, что кто-то захочет выйти из коротких позиций, чтобы зафиксировать прибыль в последний торговый день месяца.

Поскольку спрос на иностранную валюту остается низким, то из-за дисбаланса между спросом и предложением, ожидается умеренное ослабление рубля до 73,50 руб.

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