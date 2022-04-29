Пермь, , 08:11 — REGNUM В Пермском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного несчастного случая, который произошёл с четырёхлетним ребёнком. Об этом сообщили в СУ СР по региону.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, вечером 27 апреля ребёнок играл, находясь на подоконнике на пятом этаже дома. Родители в это время занимались своими делами. Оставшись без присмотра, ребёнок открыл окно и выпал.

Дошкольника госпитализировали. Однако его жизнь спасти не удалось. От полученных травм он скончался в больнице.