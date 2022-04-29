Москва, , 08:10 — REGNUM Концерт в военном госпитале для российских военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса, дал народный артист России Олег Газманов. Об этом 29 апреля сообщает Минобороны России.

Олег Газманов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Певец и музыкант исполнил как свои новые песни, в том числе «Артефакт» и «Бессмертный полк», так и уже полюбившиеся людям хиты «Офицеры», «Два орла» и другие. Артист заметил, что выступать перед ранеными воинами для каждого, кто «хоть что-то понимает в жизни», — это не обязанность, а честь.

Газманов выразил надежду, что его выступление подняло бойцам настроение и придало им сил.

«Самое главное — возвращайтесь в строй, живите долго, всего вам самого-самого наилучшего…. Я всегда с вами», — сказал певец со сцены, обращаясь к раненым военнослужащим.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа «Чайф» выступила перед бойцами, ранеными в ходе российской спецоперации на Украине.

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