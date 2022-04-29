Донецк, , 08:09 — REGNUM В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских боевиков была повреждена ёмкость на нефтебазе. Об этом сообщил 29 апреля мэр города Алексей Кулемзин.

Нефтебаза в Луцке Flagma.ua

«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9», — написал он в телеаграм-канале.

Кроме того, по его словам, в городе также обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте происшествия работают спецслужбы.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 апреля, в результате обстрелов со стороны киевских боевиков в Донецке оказались обесточены две шахты. Шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находились 67 человек, оказалась полностью обесточена, частично обесточена шахта имени Скочинского.