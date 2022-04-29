В результате обстрелов ВСУ в Донецке повреждена нефтебаза
Донецк, 29 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских боевиков была повреждена ёмкость на нефтебазе. Об этом сообщил 29 апреля мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена ёмкость на нефтебазе по ул. Нефтяная, 9», — написал он в телеаграм-канале.
Кроме того, по его словам, в городе также обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте происшествия работают спецслужбы.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 апреля, в результате обстрелов со стороны киевских боевиков в Донецке оказались обесточены две шахты. Шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находились 67 человек, оказалась полностью обесточена, частично обесточена шахта имени Скочинского.