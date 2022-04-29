Ижевск, , 08:08 — REGNUM Из-за разлива реки Пызеп в садовом товариществе «Заречье» временно отключено электроснабжение. Об этом сообщает администрация Глазовского района на своей странице в социальной сети.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Уточняется, что из-за разлива реки повредилась опора ЛЭП (линий электропередачи). Решение об отключении электричества принято в самом обществе для предотвращения аварий на сетях в других населенных пунктах.

Ожидается, что авария будет устранена и подача электроэнергии возобновится в течение семи дней.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за подъема воды в реке Лып паводковыми водами в поселке Кез подтоплено 14 придомовых территорий и частных хозяйств. В них проживают 55 человек, включая 18 детей.