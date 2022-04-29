Тюмень, , 08:08 — REGNUM В Тюмени 9 Мая шествие граждан в «Бессмертном полку» пройдёт без символики политических партий, компаний, организаций. Данное решение было принято региональным оперативным штабом, сообщает пресс-служба тюменской городской думы.

Бессмертный полк в Тюмени Http://admtyumen.ru

На заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы 28 апреля обсуждался отказ от партийной символики при проведении шествия. Депутат Сергей Пыхалов (КПРФ) выразил несогласие с решением регионального оперштаба.

«Каждая партия должна показать свое присутствие в общей колонне. Чтобы не было повода нашим врагам сказать, что в нашей стране и в нашем городе в частности нет партийного единства», — считает парламентарий.

Заместитель главы Тюмени Вера Соловьева в свою очередь отметила, что у «Бессмертного полка» нет цели объединения партий. Это «единая колонна жителей города с одной простой миссией – отдать дань памяти и уважения к погибшим, тем кто воевал, и тем, кто трудился в тылу».

«Оформление этой колонны достаточно понятно. Атрибутика не предусматривает никаких других символов и других партийных отличий, кроме как пронесение тех портретов героев, о которых мы помним», — уточнила Соловьёва.

Присутствовавшая на заседании комиссии депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева заявила, что, на её взгляд, российский триколор неуместен в «Бессмертном полку».

«Победа была завоёвана под знаменем Советского Союза, а никак не под российским флагом, хотя он будет идти. И если мы уж помним историю, то помним, что Власов свою армию под этим флагом сдал Гитлеру», — цитирует Тамару Казанцеву газета «Тюменская область сегодня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2020 по 2021 год «Бессмертный полк» в Тюменской области проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В 2022 году «бессмертный полк» в регионе пройдёт в различных форматах.

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