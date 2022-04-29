Москва, , 08:07 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Кубок Гагарина Yarilo2

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Владислав Каменев и Михаил Григоренко. У «Металлурга» отличился форвард Андрей Чибисов.

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии – 3:3. Победитель определится в седьмой игре финальной серии плей-офф КХЛ, которая пройдёт 30 апреля в Магнитогорске.

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