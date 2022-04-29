Шегарский район, Томская область, , 08:07 — REGNUM В 11 районах Томской области с 29 апреля по 16 мая будет действовать особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Лесной пожар Volgograd.ru

В период действия режима гражданам запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесах, населённых пунктах, на объектах экономики и инфраструктуры.

«Также запрещены профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, захламление территорий и прочее», — добавили в администрации.