Токио, 29 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Договоренностей по поводу заключения двустороннего соглашения о поставках Таиланду японской военной техники достигли властей обеих стран, 29 апреля сообщает издание «Санкэй».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Соглашение может быть подписано на следующей неделе, когда в Бангкок должен посетить японский премьер-министр Фумио Кисида. По информации журналистов, власти Таиланд хотят закупить у Японии разведывательные самолеты раннего обнаружения.

Ранее японская сторона пыталась продать Таиланду радары для систем ПВО, однако Токио не смогло выиграть тендер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Япония отклонила запрос Украины о поставках боеприпасов, противотанковых ракет и ракеты класса «земля — воздух».

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