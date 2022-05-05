Скопье, , 01:23 — REGNUM Согласно решению правительства Северной Македонии, с 4 мая в стране перестали действовать все ранее введенные коронавирусные ограничения.

Скопье, Северная Македония Pudelek

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ношение защитных масок обязательно лишь в больничных учреждениях, аптеках, домах инвалидов и домах престарелых.

В правительстве призвали граждан помнить о важности соблюдении норм личной гигиены и проветривания помещений. Всего в стране было выявлено свыше 309 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более девяти тысяч граждан.