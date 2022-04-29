Скопье, , 08:04 — REGNUM Македонские педагоги 28 апреля собрались около здания федерации профсоюзов работников образования и науки Северной Македонии, чтобы выразить свое недовольство прекращением забастовки.

Женская забастовка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, педагоги заявили, что уже десять лет чувствуют себя маргинализированной стратой, а теперь их обвел вокруг пальца собственный профсоюз. Собравшиеся пожаловались на то, что родители школьников оскорбляют их вульгарнейшим образом, а глава федерации профсоюзом Яким Неделков не спросил их мнения перед тем, как прекратить забастовку.

Македонские педагоги с 11 апреля по 28 апреля прекратили работу, требуя повышения заработной платы на 20%. Забастовка была прекращена после ряда заявлений министерства образования Северной Македонии под предлогом консультаций о законности ее продления.

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