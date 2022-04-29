Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 123. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 31 719 человек, в том числе 68 за сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки – 1, за весь период – 659, в том числе 611 – от COVID-19, 48 – от иных причин», — отметили в оперштабе.