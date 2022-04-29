Париж, 29 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Французская алкогольная корпорация Pernod Ricard призвала Индию снизить пошлины на импорт алкоголя в республику, сообщает газета Mint.

Нет алкоголю!

«Мы выступаем за беспошлинную торговлю. 150% пошлина в Индии значительно превышает пошлины на многих других рынках», — заявили в компании.

В корпорации указывают, что чрезвычайно высокие пошлины делают конечный продукт излишне дорогим для потребителей. При этом Pernod Ricard подчеркивает, что намерена добиваться полной отмены тарифов на импорт спиртного в Индию.

Газета отмечает, что пока алкогольный рынок в Индии оценивается в общую сумму $20 млрд. Однако издание указывает, что ежегодный рост этого рынка составил 7%, что является перспективным для компаний, реализующих и поставляющих спиртное.