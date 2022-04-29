Кунгур, Пермский край, 29 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края перед судом предстанет 24-летняя местная жительница. Её обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, пермячка проживала в квартире у своих дальних родственников. Утром 27 апреля 2021 года девушка поссорилась с 62-летней хозяйкой жилья. Во время конфликта обвиняемая вооружилась ножом и нанесла женщине смертельные удары. Свидетелем убийства стал супруг погибшей. Девушка и его убила, опасаясь, что тот расскажет о преступлении правоохранителям.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело по пунктам «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, с целью сокрыть другое преступление»). Допрошено более 30 свидетелей, проведено более десяти судебных экспертиз. Девушка дала признательные показания. Материалы направлены в суд.