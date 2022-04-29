Якутск, , 08:05 — REGNUM Сотрудникам отдела МВД России по Ленскому району удалось оттащить подростка от края крыши недостроенного девятиэтажного дома. Молодой человек находился в подавленном состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе управления МВД по региону.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Старший сержант полиции Айдан Ооржак незаметно подкрался к школьнику и утащил его от опасного места, обхватив за пояс. Ребёнка спасли слаженные действия троих сотрудников полиции. Подростка осторожно спустили вниз и вызвали ему скорую помощь.

Молодых полицейских, участвовавших в спасении школьника, намерены наградить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области двое сотрудников полиции спасли провалившегося под лёд рыбака. Полицейские достали из служебного автомобиля буксировочный трос, бросили его тонущему человеку и вытащили его на берег.